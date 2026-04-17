Трамп хочет завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине. С соответствующим заявлением он выступил перед журналистами.

Надеюсь, это скоро завершится, — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

В данный момент Вашингтон больше сосредоточен на ситуации вокруг Ирана. Он отметил, что все силы идут на урегулирование конфликта.

Мы столько занимаемся Ираном сейчас, — добавил Трамп.

Ранее американский лидер допустил завершение конфликта с Ираном еще до окончания текущего перемирия. Он отметил, что динамика переговоров положительная. Он также обратился к союзникам НАТО, которые отказались помочь с Ираном. Американский лидер заявил, что партнеры «заработали проблему» своим решением.

Также Дональд Трамп раскрыл, что сейчас в приоритете у США. По его словам, в настоящее время Вашингтон сосредоточен полностью на Иране и в меньшей степени уделяет время Украине. Американский лидер отметил, что в курсе происходящего. Сейчас между США и Ираном введено временное перемирие.