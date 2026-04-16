16 апреля 2026 в 22:48

США и Иран могут скоро заключить сделку

Трамп допустил сделку с Ираном до завершения перемирия

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность заключения сделки с Тегераном до окончания текущего перемирия. Переговоры Вашингтона и Тегерана проходят успешно. Трамп заявил, что не уверен в необходимости продления перемирия.

По его словам, у Вашингтона с «ними много вопросов, по которым есть консенсус». Он указал, что одной из главных причин является согласие Ирана не разрабатывать ядерное оружие.

Ранее американский президент во время частного обеда с королем Нидерландов Виллемом-Александером и королевой Максимой заявил о своем желании как можно скорее закончить войну. По его мнению, единственный способ реализовать этот план — это усилить давление на регион.

Одновременно с этим в СМИ всплыла информация, что Трамп может организовать операцию по вывозу из Ирана обогащенного урана. Инсайдеры рассказали, что Вашингтон на данный момент оценивает риски возможных мероприятий.

Как уже говорилось до этого, американский лидер может развивать события на Ближнем Востоке по четырем сценариям. Вот только ни один из них не является хорошим для Вашингтона.

Нидерланды передадут Украине минный тральщик
Фицо рассказал, в каком случае русские могут встать на колени
Мессенджер Telegram снова «ожил»
«Страшнее только Вьетнам»: почему потери в Иране до ужаса пугают США
США и Иран могут скоро заключить сделку
В Люберцах возбудили уголовное дело после гибели женщины
НАТО 30 лет готовится к войне с РФ: раскрыты тайны британской разведки
Союзники НАТО отказались от США и «заработали проблему»
Ветеран ВОВ Мария Барсученко умерла на 106-м году жизни
Стала известна причина поножовщины в Люберцах
Два взрыва прогремели в Москве
Чехия вызвала посла России после заявления о беспилотниках
Экс-депутата арестовали в Дагестане за крупное мошенничество с COVID-19
Трамп раскрыл, какой конфликт сейчас в приоритете у США
Раскрыты новые детали о погибшем в Оренбуржье полицейском
В Туапсе уточнили количество поврежденных домов после атаки ВСУ
Суд принял решение по делу главреда Telegram-канала «Сапа»
«Хрюк на елке»: МИД объяснил, почему ЕС не зовут на переговоры по Украине
Молнии поразили четыре самолета в небе над Сочи
«Он будет счастлив»: друг Никоненко раскрыл его главное желание в юбилей
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
