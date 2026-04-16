США и Иран могут скоро заключить сделку Трамп допустил сделку с Ираном до завершения перемирия

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность заключения сделки с Тегераном до окончания текущего перемирия. Переговоры Вашингтона и Тегерана проходят успешно. Трамп заявил, что не уверен в необходимости продления перемирия.

По его словам, у Вашингтона с «ними много вопросов, по которым есть консенсус». Он указал, что одной из главных причин является согласие Ирана не разрабатывать ядерное оружие.

Ранее американский президент во время частного обеда с королем Нидерландов Виллемом-Александером и королевой Максимой заявил о своем желании как можно скорее закончить войну. По его мнению, единственный способ реализовать этот план — это усилить давление на регион.

Одновременно с этим в СМИ всплыла информация, что Трамп может организовать операцию по вывозу из Ирана обогащенного урана. Инсайдеры рассказали, что Вашингтон на данный момент оценивает риски возможных мероприятий.

Как уже говорилось до этого, американский лидер может развивать события на Ближнем Востоке по четырем сценариям. Вот только ни один из них не является хорошим для Вашингтона.