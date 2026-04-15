Овсяное печенье больше не пеку! Творожное — мой новый любимчик: нежнее и проще готовить

Всего 15 минут в духовке — и ваша кухня наполнится уютным ароматом домашней выпечки. За это короткое время простое творожное тесто превращается в золотистое нежное печенье с той самой вожделенной текстурой.

Что понадобится

Сливочное масло — 100 г, мед — 2 ст. л., творог — 200 г, лимон — 1 шт., яичные желтки — 2 шт., корица молотая — 1 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л., мука пшеничная — 250 г (примерно), сахарный песок — для посыпки, сахарная пудра — для украшения.

Как готовлю

Сливочное масло с медом растапливаем на водяной бане до однородности, затем снимаем с огня и слегка остужаем. Творог протираем через сито и добавляем в теплую масляно-медовую смесь.

С лимона снимаем цедру на мелкой терке. В миску с творожной основу вводим желтки, лимонную цедру, корицу и разрыхлитель, тщательно вымешиваем.

Просеянную муку горкой выкладываем на рабочую поверхность, делаем углубление и постепенно вмешиваем в нее творожную массу, замешивая мягкое, эластичное тесто. Раскатываем пласт толщиной около 1 см и вырезаем печенье формочками.

Противень смазываем маслом, раскладываем заготовки, слегка присыпаем сахарным песком и выпекаем в разогретой до 200°C духовке 15 минут до легкого румянца.

Готовому печенью даем немного остыть на решетке и перед подачей украшаем облачком сахарной пудры.