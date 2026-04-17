17 апреля 2026 в 11:51

Ночной стрелок на самокате пугает по ночам жителей Новосибирска

В Новосибирске полиция ищет мужчину, стреляющего ночью у многоэтажки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Новосибирске жители дома на улице Челюскинцев несколько месяцев просыпаются по ночам от звуков, напоминающих выстрелы, рассказала KP.RU одна из местных жительниц по имени Алена. Местная полиция подтвердила, что проводится проверка.

По словам женщины, сначала люди не понимали, что происходит, и принимали звуки за взрывы или фейерверки. Алена проживает в многоэтажке 15/1, окна которой выходят не во двор, а на детский сад со стороны остановки «Бурлинская». Именно там, как утверждает сибирячка, в период с трех до пяти утра появляется неизвестный.

Он подъезжает на самокате, скорее всего на своем, останавливается прямо напротив окон и стреляет в воздух, делает несколько выстрелов. У него что-то вроде автомата или ружья. Я даже боюсь, что он может начать стрелять по окнам, — сказала женщина.

По словам Алены, злоумышленник действует осознанно и проезжает вдоль дома именно с той стороны, где расположены окна, а не подъезды. Поймать его практически невозможно, поскольку все происходит слишком быстро.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что информация об инцидентах поступала в отдел полиции №2 «Железнодорожный» и зарегистрирована в установленном порядке. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает лицо, причастное к совершению правонарушения.

Ранее житель Тувы надел самодельную маску и открыл огонь по сотрудникам полиции. Мужчина также был обмотан проводами. Он попытался напасть на правоохранителей с ножом, но в итоге был задержан. Отмечалось, что после того, как полицейские применили служебное оружие, мужчину удалось обезвредить и взять под стражу.

