17 апреля 2026 в 10:33

Биолог предостерегла от употребления только холодной еды

Биолог Лялина: употребление только холодной пищи чревато развитием панкреатита

Употребление только холодной пищи может впоследствии вызвать развитие панкреатита и язвенной болезни, предупредила в беседе с Lenta.ru биолог Ирина Лялина. По ее словам, такой рацион замедляет перистальтику, что, в свою очередь, чревато запорами.

Отсутствие горячей пищи в рационе может привести к сгущению желчи, что увеличивает риск образования камней в желчном пузыре и развития холецистита — воспаления желчного пузыря. Это может негативно сказаться на поджелудочной железе, приводя к панкреатиту. На переваривание холодной пищи, то есть ее согревание, организм тратит значительно больше энергии, что способно нарушить общий обмен веществ и привести к проблемам с усвоением питательных веществ, — объяснила Лялина.

Помимо этого, подобное питание нарушает выработку пищеварительных ферментов, поэтому еда переваривается хуже. Это приводит к раздражению слизистой оболочки желудка и со временем к развитию гастрита, а в более серьезных случаях — к язвенной болезни, заключила специалист.

Ранее диетолог Наталья Мизинова заявила, что однообразное питание может вызвать расстройство пищевого поведения. При этом, по ее словам, существует риск возникновения дефицита микронутриентов.

