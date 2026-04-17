Лебедев не понял неприличную шутку об одной привычке в СССР

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев признался, что не уловил смысл неприличной шутки о советской привычке, связанной с кассетой и карандашом, фрагмент выпуска шоу «Ошуительное Хоу» опубликован в соцсети «ВКонтакте». В одном из раундов, стилизованном под «Что? Где? Когда?», команде блогеров, где выступал Лебедев, предложили отгадать, что лежит в черном ящике.

Ведущий пояснил, что речь идет о двух предметах, которые, как считают зумеры, люди вставляли себе в задний проход. Юморист Игорь Джабраилов предположил, что это кассета и карандаш.

А я не понял шутку. Почему в Советском Союзе засовывали себе карандаш в жопу? — отреагировал Лебедев на вопрос ведущего.

Ранее Лебедев посоветовал разведенным мужчинам признавать свою неправоту, пообещать «каяться всю жизнь», но не конфликтовать с бывшими супругами ради сохранения связи с детьми. По его мнению, отцу следует извиниться перед женщиной и пообещать давать ребенку только самое лучшее, чтобы избежать семейных распрей.