Разведенным мужчинам лучше не конфликтовать с бывшими женами, заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев. По его словам, это позволит и дальше общаться с детьми.

Сказать: «Ты во всем права, я тебе испортил жизнь. Прости засранца, буду всю жизнь молиться, каяться и так далее. Очень люблю нашего ребенка, хочу дать ему лучшее из того, что у меня есть, а худшее обещаю не давать, — посоветовал Лебедев.

Ранее Лебедев раскритиковал внешний вид здания полпредства президента России в Уральском федеральном округе (УрФО). Он назвал постройку „феерической блевотиной“, добавив, что ее проектировал «завхоз в стиле албанское барокко».

До этого блогер отмечал, что мировая пресса похожа на мафию. По его мнению, большое влияние на это «организованное преступное сообщество» оказывает Израиль, так как государство финансирует медиапроекты. Он обратил внимание, что мировая пресса почти не публиковала негативных материалов о действиях израильской армии в военном конфликте с Палестиной.