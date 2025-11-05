Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 14:30

«Одна большая мафия»: Артемий Лебедев объяснил суть мировой прессы

Дизайнер Лебедев назвал мировую прессу мафией

Артемий Лебедев Артемий Лебедев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мировая пресса похожа на мафию, заявил в своем подкасте, доступном в соцсети «ВКонтакте», блогер и дизайнер Артемий Лебедев. По его словам, большое влияние на это «организованное преступное сообщество» оказывает Израиль, так как государство финансирует медиапроекты. Блогер обратил внимание, что мировая пресса почти не публиковала негативных материалов о действиях израильской армии в военном конфликте с Палестиной.

Мировая пресса — это одна большая мафия. А если кто-то не в этой мафии, то, соответственно, это правые экстремисты, их лишают возможностей и всего на свете. Покруче, чем у нас, умеют отодвинуть от правильного влияния и правильной сетки вещания, если ты пишешь не то, что нужно в мире, — отметил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя особенности американской политической сатиры, заявил, что ситуации, когда средства массовой информации перестают соблюдать рамки приличия, являются злом. По его словам, журналисты должны понимать, что оказывают влияние на людей и несут за это определенную ответственность.

Артемий Лебедев
СМИ
Израиль
пресса
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Я не школьник»: Вучич дерзко ответил Западу о связях с Россией и Китаем
Крупный немецкий завод автокомпонентов обанкротился
В ВСУ заговорили о риске повторить сценарий Бахмута
Аналитик объяснил важность введения детских сим-карт
На Украине забили тревогу из-за нахождения железной дороги на грани краха
Пугачева задалась философским вопросом после смерти Николаева
Симоньян отреагировала на сообщения о выпуске книги про Тиграна Кеосаяна
Доходы большинства россиян не превышают 60 тыс. рублей в месяц
«Ему хорошо платят»: в Госдуме раскрыли цели визита Зеленского под Покровск
Верховный суд России оставил в силе решение по иску Минпромторга к УВЗ
SHAMAN и Мизулина поженились в Донецке
В пожаре погибли мать и двое ее малолетних детей
Озвучено, какую сумму имущественных налогов начислили татарстанцам
«По-империалистически!»: Украину сравнили с Муму из произведения Тургенева
Для экс-вице-губернатора Ростовской области запросили 14 лет колонии
Нутрициолог предупредила об опасности зависимости от кофе
ФНС ополчилась на кафе с раздельными терминалам за бар и кухню
Сделавшую 27 операций «куклу Барби» нашли мертвой в постели с любовником
Гладков раскрыл печальные последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Военэксперт ответил, к чему приведет подавление США российских спутников
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.