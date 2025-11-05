Мировая пресса похожа на мафию, заявил в своем подкасте, доступном в соцсети «ВКонтакте», блогер и дизайнер Артемий Лебедев. По его словам, большое влияние на это «организованное преступное сообщество» оказывает Израиль, так как государство финансирует медиапроекты. Блогер обратил внимание, что мировая пресса почти не публиковала негативных материалов о действиях израильской армии в военном конфликте с Палестиной.

Мировая пресса — это одна большая мафия. А если кто-то не в этой мафии, то, соответственно, это правые экстремисты, их лишают возможностей и всего на свете. Покруче, чем у нас, умеют отодвинуть от правильного влияния и правильной сетки вещания, если ты пишешь не то, что нужно в мире, — отметил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя особенности американской политической сатиры, заявил, что ситуации, когда средства массовой информации перестают соблюдать рамки приличия, являются злом. По его словам, журналисты должны понимать, что оказывают влияние на людей и несут за это определенную ответственность.