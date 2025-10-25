Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 10:58

«Я лично считаю, что это зло»: Песков об особенностях политической сатиры

Песков назвал злом переход за грани приличия в СМИ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ситуации, когда средства массовой информации перестают соблюдать рамки приличия, являются злом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя особенности американской политической сатиры. По его словам, которые приводит ТАСС, журналисты должны понимать, что оказывают влияние на людей и несут за это определенную ответственность.

В конце концов, просто существуют правила приличия. Что касается ситуации, когда все выходит за рамки приличия — это как раз и есть такой кризис Charlie Hebdo, наверное, для СМИ, для информационщиков всех стран мира. Я лично считаю, что это зло, — отметил он.

Ранее британская газета Telegraph обнародовала карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского, высмеяв его визит в США, который не принес Киеву ничего из желаемого. В частности, на юмористической картинке можно увидеть хмурого Зеленского в белом верхе с надписью: «Я съездил в Вашингтон и получил только эту поганую футболку».

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что в Time выбрали «самую ужасную из всех» фотографию, но написали хорошую статью. На изображении ему «стерли» волосы, а затем наложили на голову что-то вроде «парящей короны». Глава Белого дома добавил, что ему никогда не нравилось фотографироваться с нижнего ракурса.

Дмитрий Песков
политика
СМИ
юмор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европу заподозрили в отсутствии плана действий по спасению Украины
«Он мне изменял»: российская топ-модель объявила о разводе
Microsoft создаст «универсальный» Xbox, объединивший консоль и ПК
В Госдуме резко высказались о ситуации с исчезновением Усольцевых
В столице островного государства впервые пройдут «Дни российского кино»
Экс-солистка «Фабрики» столкнулась с необычной послеродовой депрессией
Евросоюз обвинили в имитации поддержки Украины
«Искандер» разнес военный завод в Киеве: удары по Украине 25 октября
Трамп признался, какую тему обсудит на встрече с Си Цзиньпином
Миронов сделал важное заявление о судьбе «Справедливой России»
Спецпредставитель Путина заявил, что Россия и Украина близки к миру
В Госдуме назвали ключевое условие России для мирных переговоров
РФ подготовила сценарии применения дрона «Судного дня» после ядерной атаки
Королевская семья Британии: новости, принц Гарри решил переехать из США
Подпольщик раскрыл новую стратегию российской армии
Во Франции женщина впервые получила пожизненное без УДО
Неизвестные открыли огонь по людям у Говардского университета
По делу о хищении денег у бойцов СВО арестовали еще трех человек
Наступление ВС России на Харьков 25 октября: сотня трупов, заградотряды
Стало известно, какие ракеты могли ударить по Киеву ночью
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.