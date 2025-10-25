«Я лично считаю, что это зло»: Песков об особенностях политической сатиры Песков назвал злом переход за грани приличия в СМИ

Ситуации, когда средства массовой информации перестают соблюдать рамки приличия, являются злом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя особенности американской политической сатиры. По его словам, которые приводит ТАСС, журналисты должны понимать, что оказывают влияние на людей и несут за это определенную ответственность.

В конце концов, просто существуют правила приличия. Что касается ситуации, когда все выходит за рамки приличия — это как раз и есть такой кризис Charlie Hebdo, наверное, для СМИ, для информационщиков всех стран мира. Я лично считаю, что это зло, — отметил он.

Ранее британская газета Telegraph обнародовала карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского, высмеяв его визит в США, который не принес Киеву ничего из желаемого. В частности, на юмористической картинке можно увидеть хмурого Зеленского в белом верхе с надписью: «Я съездил в Вашингтон и получил только эту поганую футболку».

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что в Time выбрали «самую ужасную из всех» фотографию, но написали хорошую статью. На изображении ему «стерли» волосы, а затем наложили на голову что-то вроде «парящей короны». Глава Белого дома добавил, что ему никогда не нравилось фотографироваться с нижнего ракурса.