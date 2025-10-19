Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 11:35

«Получил поганую футболку»: в Британии высмеяли «похождения» Зеленского

The Telegraph опубликовала карикатуру с недовольным Зеленским после визита в США

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британская газета Telegraph обнародовала карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского, высмеяв его визит в США, который не принес Киеву ничего из желаемого. В частности, на юмористической картинке можно увидеть хмурого Зеленского в белом верхе с надписью: «Я съездил в Вашингтон и получил только эту поганую футболку».

По словам источников, встреча Трампа с украинским коллегой в Белом доме прошла в напряженной обстановке, американский лидер был жестким. По их данным, при этом сам переговорный процесс был «довольно эмоциональным».

Ранее американские СМИ сообщали, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф требовал от Зеленского согласиться с неким предложением президента России Владимира Путина и отказаться от ДНР. По данным источников, политик обращал внимание на то, что регион все равно в большинстве своем русскоязычный.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что исход противостояния на Украине уже предопределен — Россия одержала победу и стала сильнее. По его словам, он уже говорил об этом Трампу.

Владимир Зеленский
карикатуры
Великобритания
США
