19 октября 2025 в 09:04

На Западе раскрыли, чего Уиткофф требовал от Зеленского

WP: Уиткофф при встрече Зеленского с Трампом требовал у Киева отказаться от ДНР

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф требовал от главы Украины Владимира Зеленского согласиться с неким предложением президента России Владимира Путина и отказаться от ДНР, сообщает американское издание The Washington Post. По его данным, политик обращал внимание на то, что регион все равно в большинстве своем русскоязычный.

Уиткофф во время встречи в пятницу давил на украинскую делегацию по поводу передачи Донецка, отмечая, что регион в основном русскоязычный, — говорится в материале.

В этой же статье отмечалось, что Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом потребовал, чтобы Киев полностью отказался от ДНР. По словам источников, концентрация внимания главы российского государства на этом регионе показывает, что он не отказывается от прежних условий по мирному разрешению конфликта на Украине вопреки оптимизму хозяина Белого дома по поводу заключения сделки.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что данные о предстоящей встрече президентов России и США вызывают у главы Украины Владимира Зеленского шок. Его реакцию эксперт сравнил с уходом почвы из-под ног. Также подполковник объяснил, что положение украинского президента заметно ухудшается.

