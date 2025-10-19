Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 07:04

Стало известно, что Путин потребовал от Украины в разговоре с Трампом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом потребовал, чтобы Киев полностью отказался от ДНР, передает The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников. По их словам, концентрация внимания главы российского государства на Донецке показывает, что он не отказывается от прежних условий по мирному разрешению конфликта на Украине вопреки оптимизму хозяина Белого дома по поводу заключения сделки.

Путин в ходе телефонного разговора на прошлой неделе с президентом Дональдом Трампом потребовал, чтобы Киев передал полный контроль над Донецком, стратегически важным регионом на востоке Украины, в качестве условия для прекращения конфликта, — сказано в материале.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что данные о предстоящей встрече президентов России и США вызывают у главы Украины Владимира Зеленского шок. Его реакцию эксперт сравнил с уходом почвы из-под ног. Также подполковник объяснил, что положение украинского президента заметно ухудшается.

Владимир Путин
Дональд Трамп
ДНР
требования
Украина
