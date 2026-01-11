Раскрыто, какое мощное оружие могли использовать США при захвате Мадуро

При захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро американские военные могли применить систему силовой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или инфразвуковые волны, предположил в беседе с NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. При этом он подчеркнул, что ничего принципиально нового в этих технологиях нет, а решающим фактором успеха атаки США на Каракас стало предательство окружения венесуэльского лидера.

Первое: радиолокационные станции могли быть выведены из строя за счет применения высокоэффективных средств радиоэлектронной борьбы. Но, скорее всего, речь шла о силовой РЭБ. То есть имеется в виду использование излучателя очень большой мощности, работающего в диапазоне, близком к диапазону работы радиолокационных станций или совпадающем с ним. В результате воздействия на радиолокационную станцию выгорают входные цепи этого комплекса, и в итоге он выводится из строя практически навсегда. Чтобы восстановить его работоспособность, необходимо менять определенные детали в этом комплексе, ― объяснил Сивков.

Военэксперт отметил, что у США уже давно есть подобная разработка, она называется HAARP и находится на Аляске. Также такие системы существуют в других странах, например, в Норвегии, добавил он. Эти станции предназначены для вывода из строя самолетов и баллистических ракет аналогичным силовым способом, пояснил Сивков. По его словам, разместить подобную станцию можно только на большом сооружении или с помощью тяжелого самолета, который сможет излучать такой сигнал.

Второе: это инфразвуковые волны — волны очень низкой частоты, акустические обычные волны, которые совпадают с ритмами головного мозга или близки к ним. Это несколько герц — пять-семь Гц. Такие волны могут вызывать ужас и чувство потери сознания. У человека может идти кровь из носа и происходить подобные вещи. Эти волны могут быть всенаправленными, потому что если напрямую включать такую волну, то это будет поражать цель, ― резюмировал Сивков.

Ранее издание New York Post сообщило, что американские военные применили неизвестное мощное оружие во время операции по захвату Мадуро. По словам источника, венесуэльские солдаты не знали, что делать, так как их и технику обезвредили.