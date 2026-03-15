15 марта 2026 в 13:29

«Ни шоколада, ни чая»: стали известны детали тюремного быта Мадуро

Криминолог Кузнецова: Мадуро посадили в не самые лучшие условия в США

Николас Мадуро Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Венесуэлы Николас Мадуро находится в американской тюрьме в тяжелых условиях, сообщила криминолог Ольга Кузнецова в разговоре с ИС «Вести». Она отметила, что главу государства поместили в небольшую камеру, а его банковские счета заблокированы из-за выдвинутых против него обвинений.

У него никакого ни шоколада, ни чая, ничего нет. Достаточно небольшая камера, не самые лучшие, как я понимаю, условия. И, насколько было известно, не было возможности даже оплатить адвоката, потому что его счета были заблокированы, — заявила специалист.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы содержится в изоляторе федеральной тюрьмы в Бруклине в камере два на три метра. Такие условия фактически означают почти полную изоляцию заключенного. Подобные камеры обычно используют для дисциплинарного содержания, предотвращения суицидов или размещения особо опасных арестованных.

До этого Мадуро сумел передать обращение к гражданам своей страны. Он призвал соотечественников сохранять веру и выражает уверенность, что государство сможет преодолеть нынешние трудности.

