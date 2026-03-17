Стали известны подробности кровавой перестрелки с полицейскими в Крыму МВД: пострадавшие в перестрелке полицейские должны были изъять орудие в Крыму

Раненные в Крыму при перестрелке полицейские должны были конфисковать из незаконного оборота взрывчатку и оружие, заявил Telegram-канал МВД региона. Отмечается, что один из правоохранителей госпитализирован, еще троим оказана необходимая медицинская помощь.

Вчера в селе Стефановка Джанкойского района сотрудниками полиции проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, — уточнили в МВД.

Ранее сообщалось, что в селе Стефановка был задержан местный житель, открывший огонь по полицейским, которые прибыли для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Подозреваемый, не желая пускать правоохранителей в свой дом, несколько раз выстрелил в них из ружья, нанеся им серьезные травмы. Затем он поджег свой автомобиль и попытался устроить пожар в своем жилище, используя зажигательную смесь.

До этого в Ставропольском крае был задержан мужчина, которого подозревают в стрельбе из пневматической винтовки по 11-летнему мальчику на питбайке. По предварительным данным, это произошло из-за раздражения, вызванного шумом проезжающего мимо транспорта.