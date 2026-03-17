Россиянина задержали за стрельбу по полицейским и поджог

Россиянина задержали за стрельбу по полицейским и поджог Житель Крыма задержан за стрельбу по полицейским и поджог

Житель Крыма задержан за стрельбу по полицейским, прибывшим к его дому в селе Стефановка для проведения оперативно-разыскных мероприятий, и поджог, передает пресс-служба СУ СК. По данным ведомства, правоохранители ранены после инцидента со стрельбой в Крыму.

Хозяин домовладения, не желая допускать представителей закона в жилище, несколько раз выстрелил в них из ружья, причинив стражам порядка множественные ранения. После при помощи зажигательной смеси злоумышленник поджег свой автомобиль и попытался сжечь домовладение, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что полученная от крымчанина информация использовалась ВСУ для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Также стало известно о поджоге на автозаправочной станции Fasters Oil, расположенной на Железнодорожной улице в поселке Металлострой. Персоналу АЗС удалось самостоятельно ликвидировать возгорание, предотвратив детонацию топлива. Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого поджигателя, который оказался подростком.