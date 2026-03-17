Россиянина задержали за стрельбу по полицейским и поджог

17 марта 2026 в 10:32

Житель Крыма задержан за стрельбу по полицейским и поджог

Житель Крыма задержан за стрельбу по полицейским, прибывшим к его дому в селе Стефановка для проведения оперативно-разыскных мероприятий, и поджог, передает пресс-служба СУ СК. По данным ведомства, правоохранители ранены после инцидента со стрельбой в Крыму.

Хозяин домовладения, не желая допускать представителей закона в жилище, несколько раз выстрелил в них из ружья, причинив стражам порядка множественные ранения. После при помощи зажигательной смеси злоумышленник поджег свой автомобиль и попытался сжечь домовладение, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что полученная от крымчанина информация использовалась ВСУ для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Также стало известно о поджоге на автозаправочной станции Fasters Oil, расположенной на Железнодорожной улице в поселке Металлострой. Персоналу АЗС удалось самостоятельно ликвидировать возгорание, предотвратив детонацию топлива. Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого поджигателя, который оказался подростком.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Доллар побил октябрьский рекорд
«Ничего криминального»: Тарасова об уходе фигуристов Плющенко к Тутберидзе
В Иране высмеяли планы Трампа по избранию нового лидера республики
В Иране заявили о военном положении в Ормузском проливе
Еще одна страна заинтересовалась покупкой российской нефти
Раскрыта причина распространения заболеваний скота под Новосибирском
«Останется на совести каждого»: Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко
Стоматолог назвал серьезные последствия потери всего одного зуба
Пели гимн на весь аэропорт: яркие фото встречи российских паралимпийцев
Столкновение УАЗа и самосвала на производстве привело к массовой трагедии
В Венгрии предложили радикальный шаг по России
«В носу подростка вырос зуб»: московские врачи провели уникальную операцию
Чемпион Бугаев рассказал об отношениях между соперниками на Паралимпиаде
Убит лидер иранского народного ополчения
«Искандер» разнес авиабазу с F-16, Харьков погас: удары по Украине 17 марта
«Плевок» Солнца обернулся масштабной магнитной бурей
Венгрия добилась принятия иска против антироссийского запрета ЕС
HR-эксперт дала советы, как попросить прибавку к зарплате
Появились кадры с места покушения на полицейских под Джанкоем
Эксперт по этикету рассказала, как правильнее всего занимать очередь
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

