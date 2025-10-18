Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 07:36

Подполковник раскрыл реакцию Зеленского на встречу Путина и Трампа

Подполковник Дэвис счел встречу Путина и Трампа землетрясением для Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Данные о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызывает у их украинского коллеги Владимира Зеленского шок, заявил в эфире своего YouTube-канала Deep Dive подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. Реакцию главы Украины он сравнил с уходом почвы из-под ног. Также подполковник объяснил, что положение украинского президента заметно ухудшается.

Думаю, Путин и Трамп готовы к подписанию сделки в Будапеште. Поэтому Зеленский задается вопросом: «Что, черт возьми, тут происходит?». Это похоже на политическое землетрясение у него под ногами, — отметил он.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что исход противостояния на Украине уже предопределен — Россия одержала победу и стала сильнее. По его словам, он уже говорил об этом Трампу.

Ранее американский президент усомнился в том, что мир на Украине поможет ему попасть в рай. На соответствующий вопрос журналиста хозяин Белого дома ответил, что немного приукрасил реальность. Однако, как обратил внимание Трамп, он улучшил жизнь многим людям.

