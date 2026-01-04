Глава европейской дипломатии Кая Каллас подверглась критике из-за своих слов о военной операции США против Венесуэлы. Итальянское издание L'Antidiplomatico пишет, что ее реакция вскрыла отсутствие принципов и двойные стандарты в политике Евросоюза.

Каллас, комментируя нападение, ограничилась заявлением о том, что ЕС «внимательно следит» за ситуацией. По мнению газеты, эта формальная фраза разоблачает пустую риторику Брюсселя о защите прав человека и международного права.

«Внимательно следит». Эти слова навсегда разоблачают их пустую риторику о двойных стандартах в области прав человека. Навсегда, — указали журналисты.

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил о нанесении массированного удара по Венесуэле и захвате президента Николаса Мадуро с супругой. Венесуэльские власти сообщили, что не знают местонахождения своего лидера, и потребовали доказательств, что он жив. Позже Трамп опубликовал фотографию, на которой, по его утверждению, Мадуро находится на борту американского корабля. Многие СМИ назвали операцию силовым переворотом.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал военную операцию США в Венесуэле свидетельством краха послевоенной системы международных отношений. По мнению политика, происходящее демонстрирует, что основные принципы глобальной безопасности более не работают.