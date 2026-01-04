Атака США на Венесуэлу
В Словакии обвинили США в разрушении мирового порядка из-за Венесуэлы

Премьер Фицо: нападение США на Венесуэлу подтвердило разрушение миропорядка

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) назвал военную операцию США в Венесуэле свидетельством краха послевоенной системы международных отношений. По мнению политика, происходящее демонстрирует, что основные принципы глобальной безопасности более не работают.

Фицо подчеркнул, что сила применяется без санкции Совета Безопасности ООН, а мощные государства действуют исключительно в своих интересах. Глава правительства Словакии заявил о решительном неприятии подобных действий. Особый интерес он выразил к позиции Европейского союза, ожидая его реакции на «заслуживающее осуждения» нападение на Венесуэлу.

Американская военная операция в Венесуэле является дальнейшим доказательством разрушения мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны <…>, каждый, кто большой и сильный, для достижения собственных интересов делает все, что хочет, — признал политик.

Ранее стало известно, что главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков в ходе телефонного разговора выступили с совместным требованием. Они призвали немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и восстановить его полномочия.

