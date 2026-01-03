Россия и Белоруссия выступили с единой позицией по Венесуэле

Главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков в ходе телефонного разговора выступили с совместным требованием, говорится в публикации на сайте МИД РФ. Они призвали немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и восстановить его полномочия.

В российском дипведомстве подтвердили информацию нахождения венесуэльского лидера и его супруги в США, решительно осудив эти действия. Стороны подчеркнули, что вопрос требует безотлагательного решения в соответствии с нормами международного права.

Акцентирована безусловная необходимость незамедлительно освободить законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, — сказано в тексте заявления.

Ранее в субботу, 3 января, Лавров провел разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Стороны высказались в пользу недопущения дальнейшей эскалации и нахождения выхода из положения путем диалога и подтвердили взаимное стремление развивать и укреплять всестороннее стратегическое партнерство между Россией и Венесуэлой.