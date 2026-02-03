Песков раскрыл, как в Кремле отреагировали на заявления Трампа об Индии

Кремль внимательно следит за заявлениями президента США Дональда Трампа, в том числе об Индии, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления американского лидера о том, что Нью-Дели полностью отказался от российской нефти. По его словам, в Москве тщательно фиксируют и анализируют все сообщения Трампа, передает РИА Новости.

Разумеется, мы очень внимательно отслеживаем все новости на этот счет. Разумеется, мы очень внимательно относимся к заявлениям президента Трампа: мы их тщательно фиксируем, анализируем, — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия с уважением относится к американо-индийским отношениям, но при этом для нее не менее важно ее стратегическое партнерство с Нью-Дели. Он добавил, что сотрудничество будет всемерно развиваться и дальше.

Также Песков уточнил, что Москва не получала сообщений от Нью-Дели о возможном отказе от закупок российской нефти. До этого Трамп в соцсети Truth Social написал, что индийский премьер-министр Нарендра Моди якобы согласился прекратить закупки нефти РФ.