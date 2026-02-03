Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 12:48

Кремль ответил на сообщения о прекращении закупок нефти Индией

Песков: Москва не получала уведомление об отказе Индии от российской нефти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Москва не получала от Нью-Дели сообщений о возможном отказе от закупок российской нефти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал заявления американского лидера Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышали, — сказал Песков.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. По его словам, Индия теперь будет покупать значительно больше топлива у Соединенных Штатов и потенциально у Венесуэлы.

Кроме того, Трамп подтвердил, что ведет постоянные консультации с членами конгресса по вопросам усиления санкционного давления на Россию. Глава государства отдельно упомянул совместную работу с сенатором Линдси Грэмом, известным своей жесткой позицией в отношении Москвы.

Позже появилась информация, что Моди по итогам разговора с президентом США проигнорировал его слова касательно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти. Но политик подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будет действовать сниженная скидка.

