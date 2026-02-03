Моди промолчал в ответ на слова Трампа об отказе от российской нефти

Моди промолчал в ответ на слова Трампа об отказе от российской нефти

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом проигнорировал его слова касательно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти. При этом Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будет действовать сниженная скидка.

Речь идет о том, что Трамп заверил: Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. Американский лидер также согласился по просьбе Моди снизить пошлину для Индии с 25% до 18%.

Тем временем в начале января стало известно, что поставки российской нефти в Индию выросли до 7,7 млн тонн, несмотря на санкции США. Это на 7% больше показателей аналогичного периода прошлого года и является рекордом с мая 2025-го. Рост закупок в РФ происходит на фоне ужесточения санкционной политики Вашингтона: с 21 ноября США ввели угрозу вторичных санкций для контрагентов «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Одновременно с этим Индия резко увеличила импорт американской нефти — с 4,2% до 12,6% за месяц.

Ранее Трамп подтвердил, что ведет постоянные консультации с членами конгресса по вопросам усиления санкционного давления на Россию. Глава государства отдельно упомянул совместную работу с сенатором Линдси Грэмом, известным своей жесткой позицией в отношении Москвы.