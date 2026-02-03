Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 00:42

Моди промолчал в ответ на слова Трампа об отказе от российской нефти

Нарендра Моди Нарендра Моди Фото: kremlin.ru/Михаил Терещенко/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом проигнорировал его слова касательно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти. При этом Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будет действовать сниженная скидка.

Речь идет о том, что Трамп заверил: Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. Американский лидер также согласился по просьбе Моди снизить пошлину для Индии с 25% до 18%.

Тем временем в начале января стало известно, что поставки российской нефти в Индию выросли до 7,7 млн тонн, несмотря на санкции США. Это на 7% больше показателей аналогичного периода прошлого года и является рекордом с мая 2025-го. Рост закупок в РФ происходит на фоне ужесточения санкционной политики Вашингтона: с 21 ноября США ввели угрозу вторичных санкций для контрагентов «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Одновременно с этим Индия резко увеличила импорт американской нефти — с 4,2% до 12,6% за месяц.

Ранее Трамп подтвердил, что ведет постоянные консультации с членами конгресса по вопросам усиления санкционного давления на Россию. Глава государства отдельно упомянул совместную работу с сенатором Линдси Грэмом, известным своей жесткой позицией в отношении Москвы.

Дональд Трамп
Нарендра Моди
нефть
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свадьба, беспрецедентное шоу, атака ВСУ: где сейчас SHAMAN и Мизулина
Трамп рассказал, какие отношения сейчас у США с Россией и Украиной
В Госдуме признали перегибы в законах по борьбе с мошенниками
В Ленобласти ищут тело пропавшего мальчика
Бригада обманутых: как ВСУ заманивают наемников из Латинской Америки
В МИД России раскрыли, как ВС РФ помогли отбить атаку на аэропорт в Нигере
Украина внесла КСИР в список террористических организаций
Моди промолчал в ответ на слова Трампа об отказе от российской нефти
Мирная россиянка пострадала при атаке ВСУ на регион
После отравления детей в Дагестане нашли нарушения при подключении к газу
Путин распорядился обдумать развитие паллиативной помощи в новых регионах
Дебошир из Испании забрался на самолет и устроил пляски
«США уступают»: политолог о рисках для Трампа в случае вторжения в Иран
Названо имя главы Фонда развития «Долины Менделеева»
Трамп ответил демократам по поводу связи с Эпштейном
Отъезд из РФ, два Больших шлема: как живет теннисистка Елена Рыбакина
Подросток в Ленобласти умер от удара током
Названо незаконное увлечение мужчины, убившего мальчика в Петербурге
Абьюз от Тарасова, постельные сцены, Батрутдинов: как живет Ольга Бузова
«Я готова»: Бузова о съемках в откровенных сценах
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.