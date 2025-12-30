«Глубоко обеспокоены»: Моди отреагировал на атаку ВСУ на резиденцию Путина Моди выразил обеспокоенность в связи с атакой ВСУ на госрезиденцию Путина

Нью-Дели обеспокоен в связи с сообщениями об атаке ВСУ на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на своей странице в соцсети X. Он призвал все стороны, участвующие в переговорном процессе по мирному урегулированию на Украине, воздержаться от провокаций.

Глубоко обеспокоены сообщениями о нападении на резиденцию президента Российской Федерации. Продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее реальный путь к прекращению военных действий и достижению мира. Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны сосредоточить свое внимание на этих усилиях и избегать любых действий, которые могут их подорвать, — написал он.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко констатировал, что каждый раз, когда переговоры по Украине вступают в решающую фазу, Киев сразу же осуществляет новые провокации. По его словам, украинская сторона саботирует мирный процесс и не дает сформироваться условиям для достижения урегулирования.

Как сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Киев в ночь на 29 декабря предпринял массированную атаку беспилотниками на госрезиденцию президента в Новгородской области. По его словам, для атаки был задействован 91 БПЛА.