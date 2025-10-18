Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 07:18

«Сделает Россию сильнее»: Орбан об исходе конфликта на Украине

Орбан: Россия стала сильнее и уже победила в противостоянии на Украине

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Исход противостояния на Украине уже предопределен — Россия одержала победу и стала сильнее, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, которые приводит РИА Новости, он уже говорил об этом главе США Дональду Трампу.

Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход противостояния решен: русские победили. Этот вопрос закрыт. Я всегда был уверен, с самой первой минуты, что конфликт сделает Россию сильнее, — отметил Орбан.

Ранее Трамп заявил, что Орбан будет хорошей принимающей стороной на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Хозяин Белого дома отметил, что венгерский политик ему нравится. Он также похвалил Орбана за проделанную работу, из-за которой Венгрия является безопасной страной.

Накануне, 17 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о телефонном разговоре между Путиным и Орбаном. Он отметил, что Кремль в ближайшее время расскажет подробности этой беседы. При этом, по словам, премьера Венгрии, встреча Путина с Трампом может пройти через неделю после переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Виктор Орбан
Украина
Россия
противостояния
