«Гомункул просит есть»: просьба Киева о $800 млрд озадачила Орбана Орбан назвал Украину голодным гомункулом после ее просьб о $800 млрд

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Украину с требующим есть гомункулом после того, как Киев попросил выделить $800 млрд (64 трлн рублей). В своем посте в Facebook (деятельность в РФ запрещена) политик добавил, что именно по этой причине Брюссель стремился любой ценой заполучить замороженные российские активы.

Украинцы представили новый счет. На этот раз на сумму $800 млрд. Именно столько им понадобится в течение следующих 10 лет, чтобы обеспечить функционирование своей страны. Ошеломляющая сумма. Это почти в четыре раза больше годового ВВП Венгрии, — написал Орбан.

Ранее спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура заявил, что республика должна перестать оказывать военную помощь Украине, чтобы избежать третьей мировой войны. По его мнению, нельзя за деньги, которые принадлежат чешским пенсионерам или инвалидам и семьям с детьми, покупать оружие и направлять его на поддержание бессмысленного конфликта.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что Евросоюз вряд ли получит обратно отданные Украине деньги. Она напомнила о беспроцентном кредите в размере €90 млрд (8,3 трлн рублей).