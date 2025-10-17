Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 23:16

«Это безопасная страна»: Трамп объяснил выбор места для встречи с Путиным

Трамп: Венгрия является безопасной страной для будущей встречи с Путиным

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет хорошей принимающей стороной на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил американский лидер Дональд Трамп в ответ на вопрос о причинах выбора в качестве площадки для переговоров именно этой страны. В ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским республиканец отметил, что венгерский политик ему нравится. Трамп также похвалил Орбана за проделанную работу, из-за которой Венгрия является безопасной страной.

Это лидер, который нам нравится. <…> У него нет многих проблем, которые есть в других странах. Так что мы решили, что будем с Виктором Орбаном, и он будет, я думаю, очень хорошим хозяином, сказал президент США.

Ранее Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште может пройти через неделю после переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран. По его словам, подготовка уже ведется.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев допустил, что основной темой предстоящей встречи президентов России и США в Будапеште может стать Украина. По словам военного политолога, в рамках этого диалога стороны также могут затронуть важные аспекты двусторонних отношений.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Виктор Орбан
Венгрия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолеты внезапно «пропали» над одним из российских городов
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 октября 2025 года
«Он не хочет связываться»: Трамп завершил речь нецензурной фразой о Мадуро
В Белом доме рассказали, чем кормили Зеленского на рабочем обеде
Поездка к бандеровцам, обвинения в педофилии: куда пропал Жан-Клод Ван Дамм
Определен лучший гонщик в первой практике Гран-при США «Формулы-1»
Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме: итоги и заявления
Трамп сделал неожиданный комплимент Зеленскому
Стало известно о несдержанном поведении Трампа в Анкоридже
Военные США удерживают двоих человек после удара по лодке у Венесуэлы
«Это безопасная страна»: Трамп объяснил выбор места для встречи с Путиным
Два поезда столкнулись под Нижним Новгородом
Глава Пентагона надел галстук провокационных цветов
Венгрию возмутило решение Польши по подозреваемому в терроризме украинцу
«Я бы хотел»: Трамп озвучил возможные сроки завершения конфликта на Украине
Встреча Трампа и Зеленского началась с опозданием
Звезда фильма «Кавказская пленница» Варлей госпитализирована
«Эскалация»: Трамп высказался об ударах вглубь территории России
После взрыва на заводе в Стерлитамаке завели уголовное дело
Губернатор-миллионер рассказал о невероятной удаче в казино
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.