«Это безопасная страна»: Трамп объяснил выбор места для встречи с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет хорошей принимающей стороной на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил американский лидер Дональд Трамп в ответ на вопрос о причинах выбора в качестве площадки для переговоров именно этой страны. В ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским республиканец отметил, что венгерский политик ему нравится. Трамп также похвалил Орбана за проделанную работу, из-за которой Венгрия является безопасной страной.

Это лидер, который нам нравится. <…> У него нет многих проблем, которые есть в других странах. Так что мы решили, что будем с Виктором Орбаном, и он будет, я думаю, очень хорошим хозяином, — сказал президент США.

Ранее Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште может пройти через неделю после переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран. По его словам, подготовка уже ведется.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев допустил, что основной темой предстоящей встречи президентов России и США в Будапеште может стать Украина. По словам военного политолога, в рамках этого диалога стороны также могут затронуть важные аспекты двусторонних отношений.