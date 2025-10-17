Премьер Венгрии назвал ожидаемую дату встречи Путина и Трампа Орбан: Путин и Трамп могут встретиться через неделю после переговоров глав МИД

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может пройти через неделю после переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, подготовка уже ведется.

Они решили, что два министра иностранных дел попытаются решить оставшиеся вопросы в течение недели, а затем, через неделю, они уже смогут приехать сюда, в Будапешт, — отметил Орбан.

Венгерский премьер также сообщил, что вечером 16 октября отдал распоряжения о создании организационного комитета по подготовке российско-американского саммита.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто положительно оценил состоявшийся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Глава венгерской дипломатии также подчеркнул особую важность планируемой личной встречи лидеров.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о возможности проведения российско-американского саммита в ближайшее время. По его оценке, телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошел продуктивно и создал предпосылки для дальнейших контактов на высшем уровне.