16 октября 2025 в 23:14

В РФПИ высказались о сроках следующего саммита между США и Россией

Глава РФПИ Дмитриев анонсировал новый саммит России и США в ближайшее время

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Саммит между российской и американской сторонами может пройти в ближайшее время, написал спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X. По его словам, телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа прошел продуктивно.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила «хороший и продуктивный» телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом. Следующий саммит состоится скоро, — написал Дмитриев.

Он также отметил, что диалог с американской стороной будет продолжен в инвестиционно-экономической сфере. Трамп обсуждал с Путиным среди прочего вопросы двусторонней торговли после завершения украинского конфликта. Представитель Кремля подчеркнул важность состоявшегося разговора для всего мира, указав, что он был позитивным и содержал четкое определение дальнейших шагов.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков обратил внимание, что инициатором телефонного разговора между президентами выступила российская сторона. Он отметил, что это уже восьмой подобный контакт лидеров.

