Небо над Тамбовом опустело из-за запрета на полеты

В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Они действуют для обеспечения безопасности полетов.

Ранее из-за сильного снегопада в московских аэропортах было задержано и отменено более 180 рейсов. Наибольшие сложности наблюдались с прибывающими самолетами. Персонал аэропортов работает без остановок, расчищая взлетно-посадочные полосы и обрабатывая воздушные суда противообледенительной жидкостью. Во Внуково задержано 30 и отменено три рейса на прилет. В Шереметьево таких рейсов 84, а в Домодедово задерживается прибытие 28 самолетов. При этом ожидается, что из-за непрекращающегося снегопада высота сугробов в столичном регионе может достичь рекордных 65 сантиметров.

До этого советник руководителя Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Пулково в Петербурге ограничил свою работу. По его словам, прием и отправка воздушных судов теперь осуществляются только по согласованию с ответственными органами.