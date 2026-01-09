«Промучилась всю ночь»: Слава пожаловалась на тяжелую болезнь

Певица Слава рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что столкнулась с внешним отитом перед выступлением, однако решила не отменять концерт. Артистка поделилась, что испытывала сильную боль при любом движении головы.

Промучилась всю ночь, очень больно! К тому же у меня уже были три операции на моем бедном левом ушке, — сказала Слава.

В шутливом тоне Слава намекнула, что причиной недуга мог быть сглаз со стороны некой женщины. Поклонники в комментариях предположили, что речь идет о певице Ларисе Долиной, с которой у Славы возник публичный конфликт из-за обсуждения жилищного вопроса коллеги.

Ранее Слава заявила, что общественный резонанс вокруг дела о квартире Долиной запустила именно она. Артистка отметила, что Полина Лурье и ее адвокат позвонили ей со словами благодарности после того, как одержали победу в Верховном суде РФ.

Кроме того, певица рассказала, что застряла в наряде стоимостью более полумиллиона рублей из-за проблемы с молнией. Все произошло во время примерки черного платья Balmain в ЦУМе — его точная стоимость составляет 527 тыс. рублей.