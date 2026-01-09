Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 20:53

«Промучилась всю ночь»: Слава пожаловалась на тяжелую болезнь

Певица Слава пожаловалась на отит

Певица Слава Певица Слава Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Слава рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что столкнулась с внешним отитом перед выступлением, однако решила не отменять концерт. Артистка поделилась, что испытывала сильную боль при любом движении головы.

Промучилась всю ночь, очень больно! К тому же у меня уже были три операции на моем бедном левом ушке, — сказала Слава.

В шутливом тоне Слава намекнула, что причиной недуга мог быть сглаз со стороны некой женщины. Поклонники в комментариях предположили, что речь идет о певице Ларисе Долиной, с которой у Славы возник публичный конфликт из-за обсуждения жилищного вопроса коллеги.

Ранее Слава заявила, что общественный резонанс вокруг дела о квартире Долиной запустила именно она. Артистка отметила, что Полина Лурье и ее адвокат позвонили ей со словами благодарности после того, как одержали победу в Верховном суде РФ.

Кроме того, певица рассказала, что застряла в наряде стоимостью более полумиллиона рублей из-за проблемы с молнией. Все произошло во время примерки черного платья Balmain в ЦУМе — его точная стоимость составляет 527 тыс. рублей.

певица Слава
шоу-бизнес
болезни
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка едва не выпрыгнула из салона такси из-за панической атаки
Хабаровский суд отправил под домашний арест напавшего на приставов мужчину
В Сосновом Бору домашняя собака набросилась на лошадь
На Украине запретили использование программ одной российской компании
Эксперт объяснил опасность открытого Wi-Fi
Рубио и Рютте обсудили Украину и Арктику
Стало известно об успехах России в выпуске подшипников
«Промучилась всю ночь»: Слава пожаловалась на тяжелую болезнь
ЕС одобрил одну сделку с Южной Америкой после 25 лет переговоров
Крупнейший айсберг планеты может исчезнуть за считаные дни
Озвучена дата заседания по аресту Бутягина в Польше
В результате атаки ВСУ на автобус пострадали четыре человека
В Иране озвучили число жертв массовых погромов
ПВО сбила восемь БПЛА над четырьмя российскими регионами
В Европе запретили популярные российские блюда
Кардиолог назвала указывающие на внезапную остановку сердца признаки
Сразу два украинских министра подали в отставку
Бастрыкин поручил СКР проверить снос здания ВНИИБ
Снежный коллапс в Москве: как столица переживает снегопад 9 января
Внук Пугачевой оправдал свои ошибки на английском языке одним диагнозом
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.