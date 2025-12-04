Слава застряла в платье за полмиллиона рублей

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), что застряла в наряде стоимостью более полумиллиона рублей из-за проблемы с молнией. Все произошло во время примерки черного платья Balmain в ЦУМе — его точная стоимость составляет 527 тыс. рублей.

Кто так шьет? — возмутилась исполнительница.

Ранее дочь певицы Александра Морозова рассказала, что уговорила мать принять участие в ее онлайн-курсе по сценической речи. Девушка недавно открыла театральную студию для детей и взрослых. Она предлагает обучение актерскому мастерству, вокалу и другим дисциплинам. Теперь Слава проведет там несколько уроков.

До этого Морозова заявила, что выход замуж в 23 года стал для нее идеальным решением. По ее словам, лишь после свадьбы и рождения сына она по-настоящему начала жить. Девушка призналась, что всегда хотела семью и детей. Сейчас, несмотря на помощь няни и матери, Морозова старается проводить с близкими как можно больше времени.