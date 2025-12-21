Новый год-2026
Суд наказал химчистку за порчу дорогого платья топ-менеджера РФС

Топ-менеджер РФС Закарьян взыскала с химчистки 306 тыс. рублей за порчу платья

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Московский суд постановил взыскать с химчистки 306 тыс. рублей в пользу клиентки за испорченное платье, пишет Telegram-канал Baza. Иск подала Диана Закарьян, занимающая руководящую позицию в коммерческом департаменте Российского футбольного союза. Она заказала на свой юбилей красное платье в элитном ателье за 69 тыс. рублей, а после праздника отдала его в химчистку.

Суд установил, что сотрудники сервиса нарушили технологию обработки. Вместо допустимой сухой чистки они применили влажную стирку, что привело к полной порче вещи. Первоначально компания предложила клиентке компенсацию в размере 5 тыс. бонусных баллов. В ходе процесса представители химчистки утверждали, что повреждение платья было неизбежным риском. Однако суд признал, что услуга была оказана непрофессионально.

Итоговая сумма взыскания включает стоимость платья, штраф в размере 100% от этой цены по закону о защите прав потребителей, компенсацию морального вреда и судебные издержки. В результате общая выплата превысила первоначальную стоимость платья примерно в 4,5 раза.

Ранее жительница Екатеринбурга отсудила у химчистки почти 46 тыс. рублей за испорченную куртку марки Calvin Klein. Соответствующее решение вынес Свердловский областной суд. Женщина получила свою верхнюю одежду обратно в испорченном состоянии. Утеплитель в куртке скатался, окантовка на рукавах и воротнике отслоилась, а краска на кнопках облупилась. Согласно информации суда, она направила в химчистку претензию, но ответа не последовало.

