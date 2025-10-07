Россиянка взыскала с химчистки почти 46 тыс. рублей за куртку Calvin Klein

Жительница Екатеринбурга смогла отсудить у химчистки 45,8 тыс. рублей за испорченную куртку бренда Calvin Klein, сообщила пресс-служба судов Свердловской области. Ей вернули верхнюю одежду со скатанным утеплителем, отслоением окантовки на рукавах и воротнике и облупленной краской на кнопках.

Женщина, по данным ведомства, направила претензию в химчистку, но ответа не получила. Тогда она обратилась в суд, требуя взыскать свыше 150 тыс. рублей. Первая инстанция отказала в удовлетворении иска, тогда россиянка подала апелляцию в Свердловский областной суд, который постановил взыскать с химчистки 45 858 рублей.

