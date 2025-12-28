Екатеринбург потрясла находка в машине такси

В Екатеринбурге в машине такси был обнаружен труп водителя, сообщает E1.RU. Транспортное средство находилось возле дома на улице Панельной, 13 в Кировском районе.

Очевидцы заметили его днем 27 декабря. По предварительным данным, в смерти водителя такси не усматривается криминальной составляющей. Официальных комментариев от правоохранителей пока не последовало.

Ранее в Екатеринбурге под окнами жилого дома на улице Академика Вонсовского было обнаружено тело женщины с травмами в области живота. Местные жители, которые нашли пострадавшую, изначально выдвинули версию об убийстве. Они предположили, что женщину могли сбросить из окна, так как на ее теле были серьезные повреждения. Позже на место прибыли медики. Врачи установили, что причиной смерти стало расхождение послеоперационных швов. Вероятно, это произошло в результате падения с большой высоты.

До этого в Тюмени на крыльце магазина на улице Республики был обнаружен труп неизвестного мужчины. Тело нашли случайные прохожие. По факту происшествия также была организована проверка.