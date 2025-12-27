Пять беспилотников сбили в небе над Тульской областью

Дежурные средства ПВО уничтожили в небе над Тульской областью пять украинских беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Дмитрий Миляев. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших, повреждений зданий и инфраструктуры не выявлено.

Подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожено пять украинских беспилотников. Пострадавших нет, — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в регионе по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА. Миляев напомнил местным жителям, что при угрозе атаки с воздуха необходимо избегать открытых пространств, отойти от окон, не проводить фото- и видеосъемку действий сил противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что за несколько часов в небе над Брянской областью было сбито 109 беспилотных летательных аппаратов. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, сначала средства ПВО поразили 73 вражеских дрона, а менее чем за три часа до этого — 36 БПЛА.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город вечером 27 декабря попытались атаковать еще два беспилотника, которые уничтожила ПВО. На месте работают экстренные службы. Таким образом, число сбитых над столицей дронов увеличилось до 12.