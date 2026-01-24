В МИД раскрыли цель визита представителей США в Москву

Представители США приезжали в Москву, чтобы лично рассказать руководству России о результатах контактов с Киевом и ЕС, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. По его словам, эта встреча была очень полезной.

Чтобы лично проинформировать руководство России по итогам своих контактов с украинцами и европейцами и совместно с нами определить параметры дальнейших действий. <...> Встреча была полезной во всех смыслах для обеих сторон, — констатировал он.

Ранее президент США Дональд Трамп публично похвалил работу своих представителей по вопросам урегулирования на Украине. Высокую оценку получили усилия спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера.

До этого президент России Владимир Путин высоко оценил дипломатическое участие США в решении конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ. При этом политолог Юрий Светов выразил мнение, что урегулирование украинского кризиса не наступит, пока Вашингтон не вразумит Киев.