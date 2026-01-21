«Привести марионеток в чувство»: политолог о встрече Путина и Уиткоффа Политолог Светов: мир не приблизится, пока США не приведут в чувства украинцев

Урегулирование украинского кризиса не наступит, пока Вашингтон не вразумит Киев, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его мнению, переговоры между президентом России Владимиром Путиным и представителями из США, в том числе со спецпосланником главы Белого дома Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, могут способствовать мирному диалогу, однако не стоит ждать существенного прогресса в деэскалации конфликта.

Мяч на стороне американцев. Они же взяли на себя роль посредника, так пусть разбираются с украинской стороной. А Киев ведет себя определенным образом: был согласован план из 28 пунктов, он его переделал на 20, в котором мнение России не учитывается. Утверждается, что мы должны немедленно заключить перемирие и принять эти пункты, а иначе конфликт будет продолжен. Вот пусть США приводят своих марионеток в чувство. Я думаю, что встреча Уиткоффа с Путиным будет посвящена этому, то есть мы продолжим доносить свою позицию, объясняя, что все не будет исключительно так, как того хочет Киев. Такие встречи полезны, канал связи важен. Но говорить, что все движется к скорому завершению, преждевременно, — пояснил Светов.

Он также добавил, что разница в подходах видна даже в календаре дипломатических контактов: пока Путин встречается с Уиткоффом, Трамп не находит времени для российского спецпредставителя в Давосе. По словам политолога, главе Белого дома нужны лишь диалоги, после которых можно делать громкие заявления.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует о встрече Путина с представителями Трампа. Таким образом он ответил на вопрос, стоит ли ожидать таких контактов на этой неделе.