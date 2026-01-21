Кремль анонсирует встречу Путина с представителями США Песков: Кремль проинформирует о встрече Путина с представителями США

Кремль проинформирует о встрече президента России Владимира Путина с представителями американского коллеги Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, стоит ли ожидать таких контактов на этой неделе.

Если и когда это произойдет, мы вас проинформируем, — сказал Песков.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в четверг, 22 января. Перед этим он встретился со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что все предыдущие встречи Путина с Уиткоффом были нацелены на преодоление первопричин конфликта на Украине. По его словам, российский лидер «всегда открыт к серьезному разговору».

Также Лавров отмечал, что Путин неоднократно говорил о готовности Москвы к переговорам по Украине. Руководитель дипломатического ведомства добавил, что лидер страны озвучивал такую позицию при условии, что диалог будет носить серьезный характер.