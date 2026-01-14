Лавров одной фразой охарактеризовал встречи Путина с Уиткоффом по Украине Лавров: все встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером по Украине были серьезными

Все предыдущие встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом были нацелены на преодоление первопричин конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи. По его словам, российский лидер «всегда открыт к серьезному разговору». Трансляция мероприятия велась на сайте МИД.

Все предыдущие встречи с Уиткоффом и [зятем президента США Дональда Трампа Джаредом] Кушнером были серьезными, конкретными, нацеленными на то, чтобы разобраться с первопричинами украинского кризиса и согласовать пути их преодоления, — подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что индекс МосБиржи резко вырос из-за информации о планируемом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву для встречи с Путиным. Согласно данным на сайте площадки, индикатор превысил отметку 2700 пунктов.

До этого стало известно, что европейские лидеры готовятся возобновить диалог с президентом РФ. Аналитики считают, что такой шаг станет отходом от нынешней стратегии ЕС, которая строилась на конфронтации с Россией и не принесла заметных результатов.