Все предыдущие встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом были нацелены на преодоление первопричин конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи. По его словам, российский лидер «всегда открыт к серьезному разговору». Трансляция мероприятия велась на сайте МИД.
Все предыдущие встречи с Уиткоффом и [зятем президента США Дональда Трампа Джаредом] Кушнером были серьезными, конкретными, нацеленными на то, чтобы разобраться с первопричинами украинского кризиса и согласовать пути их преодоления, — подчеркнул Лавров.
Ранее сообщалось, что индекс МосБиржи резко вырос из-за информации о планируемом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву для встречи с Путиным. Согласно данным на сайте площадки, индикатор превысил отметку 2700 пунктов.
До этого стало известно, что европейские лидеры готовятся возобновить диалог с президентом РФ. Аналитики считают, что такой шаг станет отходом от нынешней стратегии ЕС, которая строилась на конфронтации с Россией и не принесла заметных результатов.