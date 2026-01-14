Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 14:10

Лавров одной фразой охарактеризовал встречи Путина с Уиткоффом по Украине

Лавров: все встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером по Украине были серьезными

Стив Уиткофф, Владимир Путин Стив Уиткофф, Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»
Читайте нас в Дзен

Все предыдущие встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом были нацелены на преодоление первопричин конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи. По его словам, российский лидер «всегда открыт к серьезному разговору». Трансляция мероприятия велась на сайте МИД.

Все предыдущие встречи с Уиткоффом и [зятем президента США Дональда Трампа Джаредом] Кушнером были серьезными, конкретными, нацеленными на то, чтобы разобраться с первопричинами украинского кризиса и согласовать пути их преодоления, — подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что индекс МосБиржи резко вырос из-за информации о планируемом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву для встречи с Путиным. Согласно данным на сайте площадки, индикатор превысил отметку 2700 пунктов.

До этого стало известно, что европейские лидеры готовятся возобновить диалог с президентом РФ. Аналитики считают, что такой шаг станет отходом от нынешней стратегии ЕС, которая строилась на конфронтации с Россией и не принесла заметных результатов.

Сергей Лавров
Владимир Путин
Стив Уиткофф
переговоры
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ опровергли популярный миф о воде в Крещение
Названа дата прощания с Золотовицким
Мужчина хотел выкрасть изъятую за долги машину и попал в полицию
Гагарина тяжело восприняла смерть своего преподавателя Игоря Золотовицкого
Ведущие музеи Франции взвинтили цены для туристов из стран вне ЕС
Поездки в зону СВО, четыре брака, ссоры с коллегами: как живет Олег Чернов
Нутрициолог обозначила распространенную ошибку при похудении
В Совфеде оценили планы ЕС по введению должности спецпосланника по России
В Сети появилось видео с Гуфом в зале суда
Шмыгаля назначили министром энергетики Украины
Путин 15 января примет верительные грамоты от иностранных послов
Стало известно, с кем сотрудничает Россия по делу о теракте в «Крокусе»
Скончался старейший артист Театра сатиры
«Идет зачистка»: экс-нардеп высказался об обвинениях НАБУ против Тимошенко
СК установил все этапы подготовки теракта в «Крокусе»
«Имеет ключевое значение»: Трамп объяснил интерес США к Гренландии
Пользователи «ВКонтакте» на праздниках посмотрели рекордный объем контента
«Готовит сюрприз»: синоптик Ильин раскрыл, что будет с погодой в январе
Россиянам объяснили, в каком случае могут заблокировать ИИ-контент
Адвокат ответил, что грозит доверенным лицам арестованного экс-мэра Сочи
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.