14 января 2026 в 13:23

Одна новость об Уиткоффе и Путине всколыхнула Мосбиржу

Индекс Мосбиржи вырос из-за сообщений о планах Уиткоффа встретиться с Путиным

Джаред Кушнер, Стив Уиткофф Джаред Кушнер, Стив Уиткофф Фото: kremlin.ru
Индекс Мосбиржи вырос из-за сообщений о планируемом визите представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву для встречи с главой РФ Владимиром Путиным, следует из данных на сайте площадки. Индикатор превысил отметку 2700 пунктов.

В 11:25 индекс Мосбиржи находился в минусе и снижался на 0,49% — до 2 683,72 пункта. Индекс РТС также терял 0,49% и опускался до 1 072,17 пункта. После сообщения о визите Уиткоффа к 11:34 оба индикатора развернулись в плюс: Мосбиржа поднялась до 2 711,52 пункта, а РТС — до 1 083,27 пункта, прибавив по 0,54%.

Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер собираются приехать в Москву в январе. Однако пока планы окончательно не согласованы. Сроки могут быть сдвинуты из-за событий в Иране.

Заместитель постоянного представителя США Тэмми Брюс в ООН между тем заявила о неприемлемости российских ударов по энергообъектам на Украине. При этом она не упомянула атаки ВСУ, которым в РФ подвергаются аналогичные объекты.

Журналист Такер Карлсон, в свою очередь, заявил, что действия США демонстрируют политику двойных стандартов. По его словам, после военной операции США в Венесуэле Вашингтон больше не имеет морального права осуждать действия России на Украине.

акции
Владимир Путин
Стив Уиткофф
США
визиты
Россия
Москва
