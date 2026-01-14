На Западе раскрыли планы Уиткоффа и Кушнера по визиту в Москву

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер собираются вскоре посетить Москву, пишет Bloomberg. Отмечается, что они рассчитывают встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Источники утверждают, что встреча может состояться в январе, но планы еще не окончательно согласованы. Сроки могут быть сдвинуты из-за событий в Иране. При этом Представитель Белого дома заявил изданию, что на данный момент такая встреча не запланирована.

Ранее стало известно, что США рассчитывают на достижение компромисса по территориальному вопросу в рамках украинского конфликта. По словам Уиткоффа, обсуждения этой сложной темы будут продолжены. На данный момент от всех сторон потребуется готовность к уступкам.

До этого сообщалось, что лидеры стран «коалиции желающих» утвердили декларацию, которая закладывает правовые основы для возможного размещения воинских контингентов на Украине после установления мира. Британский премьер-министр Кир Стармер по итогам встречи в Париже заявил, что документ призван продемонстрировать долгосрочную поддержку Киева со стороны ключевых западных партнеров.