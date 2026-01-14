Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 11:47

На Западе раскрыли планы Уиткоффа и Кушнера по визиту в Москву

Bloomberg: Уиткофф и Кушнер планируют посетить Москву

Встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»
Читайте нас в Дзен

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер собираются вскоре посетить Москву, пишет Bloomberg. Отмечается, что они рассчитывают встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Источники утверждают, что встреча может состояться в январе, но планы еще не окончательно согласованы. Сроки могут быть сдвинуты из-за событий в Иране. При этом Представитель Белого дома заявил изданию, что на данный момент такая встреча не запланирована.

Ранее стало известно, что США рассчитывают на достижение компромисса по территориальному вопросу в рамках украинского конфликта. По словам Уиткоффа, обсуждения этой сложной темы будут продолжены. На данный момент от всех сторон потребуется готовность к уступкам.

До этого сообщалось, что лидеры стран «коалиции желающих» утвердили декларацию, которая закладывает правовые основы для возможного размещения воинских контингентов на Украине после установления мира. Британский премьер-министр Кир Стармер по итогам встречи в Париже заявил, что документ призван продемонстрировать долгосрочную поддержку Киева со стороны ключевых западных партнеров.

Джаред Кушнер
Стив Уиткофф
Россия
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это чудовищно»: актер Раков эмоционально высказался о смерти Золотовицкого
Генпрокуратура требует взыскать с экс-сенатора сотни миллионов рублей
«Личное горе»: актер Леонтьев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Израиль и несколько арабских стран обратились к США с просьбой по Ирану
Что будет с рублем? Курс сегодня, 14 января, что с долларом, евро и юанем
Аэропорт Домодедово выставили на продажу на популярном сайте объявлений
В ЕС раскрыли «немыслимые» планы в отношении Путина
Продюсер ответил, получит ли Долина «Золотой граммофон» после скандала
Трое обвиняемых в изнасиловании школьницы услышали решение суда
Медведчук оценил территориальные аппетиты Трампа
Шеф-повар развеял популярный в Сети миф о борще
Власти России отложили публикацию важных данных о допдоходах бюджета
Появилось аудио переговоров Тимошенко с депутатами Рады в деле о подкупе
В Новокузнецке умерла мать, потерявшая ребенка в роддоме №1
Врача из России жестоко убили на популярном курорте
Раскрыто место прощания с Игорем Золотовицким
ВСУ лишились складов с оружием для ударов по России
Разведка сообщила о покушении на президента южноамериканской страны
«Студенты на него дышали»: кинокритик Шнейдеров о педагоге Золотовицком
Автоэксперт оценил возможность проверить водителей такси через «Госуслуги»
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.