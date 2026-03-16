Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 14:21

Военэксперт объяснил, почему на самом деле Трамп отказался от помощи ВСУ

Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп показал истинное отношение к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, отказавшись от его помощи в рамках ближневосточного конфликта, заявил NEWS.ru военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, глава Белого дома оценил ВСУ как некомпетентную армию.

Трамп в ответ на желание президента Украины отправить своих специалистов на Ближний Восток сказал, что последний, кто его интересует здесь с точки зрения оказания помощи американцам, — это Зеленский. Это беспардонное заявление американского лидера с некой оценкой, которую он дал украинцам по данному вопросу. Тем не менее, конечно, это все на совести Трампа. Так как украинцы — это все-таки сражающаяся армия, то есть какие-то навыки у них есть, поэтому я не считаю это правильной оценкой со стороны президента США. Скорее это раздражение, которое он срывает на Зеленском, — пояснил Артамонов.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский — последний человек, от которого Соединенным Штатам потребуется поддержка. По словам главы Белого дома, Вашингтон не нуждается в помощи для защиты от иранских дронов.

США
Украина
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.