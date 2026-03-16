16 марта 2026 в 13:59

Лавров напомнил о предстоящем саммите Россия — Африка этой осенью

Сергей Лавров
Москва и Найроби обсудили подготовку к предстоящему саммиту Россия — Африка, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с коллегой из Кении Мусалией Мудавади. Мероприятие пройдет этой осенью. Это будет уже третий по счету саммит Россия — Африка, передает пресс-служба ведомства.

Обменялись мнениями по вопросам подготовки третьего саммита Россия — Африка, первые два состоялись в 2019 и 2023 годах. Третий саммит состоится этой осенью, — сказал министр.

Лавров также рассказал, что Россия и Кения создадут комиссию по экономическому сотрудничеству. По его словам, стороны договорились ускорить работу по подготовке соглашения об этой организации.

Ранее Лавров признал, что судьба режима нераспространения ядерного оружия вызывает тревогу. Он также отметил, что дела в области контроля над вооружением обстоят непросто.

Помимо этого, Лавров обратил внимание, что США не дали внятных разъяснений касательно указания президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Он напомнил, что Вашингтон так и не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

