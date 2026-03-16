«Внятного ответа нет»: Лавров о нежелании США объяснять ядерную политику

Власти США не дали внятных разъяснений касательно указания президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению. Он напомнил, что Вашингтон так и не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Выступление дипломата опубликовано на сайте МИД.

В октябре 2025 года американский президент дал публичное указание по поводу возобновления ядерных испытаний. До сих пор от американской стороны так и нет внятного ответа, что имелось в виду, — отметил Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что судьба режима нераспространения ядерного оружия вызывает тревогу. Министр также отметил, что дела в области контроля над вооружением обстоят непросто.

До этого Лавров выразил мнение, что ряд международных структур, занимающихся нераспространением оружия массового уничтожения, «поддаются искушению поиграть в политику». При этом он уточнил, что возглавляемая Робертом Флойдом подготовительная комиссия Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не поддается этому влиянию.