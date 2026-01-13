Выступая в Совбезе, заместитель постоянного представителя США Тэмми Брюс заявила о неприемлемости российских атак по энергообъектам гражданской инфраструктуре Украины. При этом в ее речи не нашлось места для упоминания атак ВСУ, которым в РФ подвергаются аналогичные объекты.

Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру, — сказала Брюс.

Дипломаты РФ неоднократно опровергали обвинения в ударах по мирному населению, настаивая на избирательном характере своих операций. Российское военное ведомство представляет эти удары как ответ на украинские обстрелы и точечные операции против военно-промышленного комплекса. По заявлению Минобороны, силы наносят удары только по объектам, задействованным в обеспечении ВСУ, таким как заводы по сборке дронов и связанные с ними энергомощности.

Ранее в ДТЭК сообщили, что в настоящее время на Украине сложилась наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением за всю зиму. В компании отметили перебои в подаче электроэнергии в Днепропетровске и Днепропетровской области, а также указали на серьезные проблемы в энергосистеме Киева и Киевской области. Для восстановления электроснабжения в этих регионах задействованы 187 ремонтных бригад.