14 января 2026 в 05:36

В США объяснили, почему Белый дом не имеет права критиковать Россию

Карлсон: после вторжения в Венесуэлу США не могут критиковать Россию

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Действия США демонстрируют политику двойных стандартов, заявил американский журналист и политический комментатор Такер Карлсон в своем новом видео на YouTube. По его словам, после военной операции США в Венесуэле Вашингтон больше не имеет морального права осуждать действия России на Украине.

По мнению Карлсона, США вторглись в Венесуэлу, чтобы пресечь поставки венесуэльской нефти в Китай. Если бы Вашингтон был откровенен в своих мотивах, это поставило бы под сомнение все его заявления о «неспровоцированной агрессии» России.

Теперь вы действительно не можете выдвигать этот аргумент. Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя? Что ж, согласно правилам, по которым мы теперь действуем, это не является неправильным, — заявил журналист.

США нанесли массированный удар по Венесуэле 3 января. Военные захватили президента Николаса Мадуро и вывезли его в Нью-Йорк. По данным венесуэльского Минобороны, жертвами атаки стали 100 человек. Действия США осудили Россия, Китай, КНДР и верховный комиссар ООН по правам человека, указав на нарушение международного права.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут попытаться установить в Венесуэле управляемую ими военную диктатуру. Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов подчеркнул, что действующая венесуэльская оппозиция полностью создана предыдущим руководством США.

США
Венесуэла
Такер Карлсон
критики
