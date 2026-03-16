Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 12:29

Безопасность бригад скорой помощи усилят в одном регионе

В Кемеровской области усилят безопасность бригад скорой помощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Кемеровской области усилят безопасность бригад скорой помощи, пишет VSE42.RU. В регионе уже начали прорабатывать дополнительные меры по защите медицинских работников.

Машины скорой помощи уже оснастили спутниковой системой навигации. Она позволяет отслеживать местоположение транспорта в режиме реального времени. Помимо этого, у медиков есть планшеты, с помощью которых можно оперативно вызвать экстренные службы.

Сейчас подобные системы безопасности установили на 152 автомобилях в 14 населенных пунктах Кузбасса. В апреле 2026 года планируется подключить к системе машины скорой помощи в Ленинске-Кузнецком.

Ранее в Санкт-Петербурге пациентка ударила врача скорой кулаком по лицу. Во время осмотра женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Кузбасс
регионы
медики
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин созвонился с премьер-министром африканской страны
В Кремле ответили на вопрос о месте новых переговоров России и Украины
Хуснуллин раскрыл потери среди рабочих при строительстве в новых регионах
ВСУ лишились важных энергетических объектов
Израиль снова обрушил свои ракеты на правительственные здания в Иране
Родителей призвали не отпускать детей одних на прогулки у водоемов
Кинокритик назвал тенденции премии «Оскар»
ПВО отразила новую атаку дронов на Москву
Почти 500 украинских БПЛА сбили за сутки
TikTok оштрафовали на крупную сумму
В Сети появились спутниковые снимки с последствиями удара по порту Фуджейра
Утренний «Искандер» по Киеву, взрыв на Майдане: удары по Украине 16 марта
Доброкачественное образование угрожает лицу российской певицы
МИД РФ назвал инициативу Путина о саммите «пятерки» СБ ООН особо актуальной
Защита Лерчек просит приостановить производство по ее делу
Азиатская страна значительно увеличила закупки российской нефти
Раскрыта коварная цель ВСУ в массированных атаках на Россию
Следователи активизировались после гибели человека в Москве-реке
Юрист рассказала о правилах вступления в наследство
«Героический поступок»: Васильев восхитился успехами паралимпийцев из РФ
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.