Безопасность бригад скорой помощи усилят в одном регионе

В Кемеровской области усилят безопасность бригад скорой помощи

В Кемеровской области усилят безопасность бригад скорой помощи, пишет VSE42.RU. В регионе уже начали прорабатывать дополнительные меры по защите медицинских работников.

Машины скорой помощи уже оснастили спутниковой системой навигации. Она позволяет отслеживать местоположение транспорта в режиме реального времени. Помимо этого, у медиков есть планшеты, с помощью которых можно оперативно вызвать экстренные службы.

Сейчас подобные системы безопасности установили на 152 автомобилях в 14 населенных пунктах Кузбасса. В апреле 2026 года планируется подключить к системе машины скорой помощи в Ленинске-Кузнецком.

Ранее в Санкт-Петербурге пациентка ударила врача скорой кулаком по лицу. Во время осмотра женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.