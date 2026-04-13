Появилось видео с подростком, лишившимся пальцев после взрыва петарды

РЕН ТВ опубликовал кадры взрыва петарды, в результате которого подросток из подмосковного Орехово-Зуево лишился пальцев. По данным телеканала, мальчика доставили на вертолете в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в Красногорске.

Инцидент произошел накануне, 12 апреля. Взрыв, травмировавший ребенка, прогремел на спортивной площадке. По информации источника, 11-летний мальчик положил неизвестный предмет в карман, после чего раздался хлопок. По предварительной оценке, пострадавший перенес травматическую ампутацию пальцев.

До этого стало известно, что в Ростовской области в шахте произошел хлопок, в результате которого один человек погиб, еще трое получили травмы. Инцидент случился при подготовке взрывных работ. На поверхность подняли одного погибшего и одного пострадавшего в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что в центре Владикавказа произошел мощный взрыв, в результате которого частично разрушено здание склада стройматериалов компании «ХДМ». Рядом с эпицентром находился магазин пиротехники, где началось возгорание.