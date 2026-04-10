10 апреля 2026 в 17:01

Взрыв в ростовской шахте привел к смерти человека

Один человек погиб и трое пострадали при взрыве в шахте под Ростовом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Один человек погиб, еще трое пострадали при хлопке в шахте в Ростовской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона. По данному факту возбудили уголовное дело.

Непроизвольная детонация произошла при подготовке взрывных работ. На поверхность подняли одного погибшего и еще одного человека в тяжелом состоянии. Обрушений нет, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что из забоя шахты «Белореченская» в Луганской Народной Республике, где после атаки Вооруженных сил Украины пропало электричество, подняли всех горняков в количестве 41 человека. Медицинская помощь никому из сотрудников не потребовалась.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что Вооруженные силы Украины атаковали шахту в ЛНР исключительно для запугивания мирных жителей. По его словам, украинская армия также испытывает проблемы с поставками американского вооружения.

До этого Кнутов отметил, что российские войска могут усилить удары по порту Одессы в ответ на атаку Вооруженных сил Украины на шахту. По его словам, этот шаг позволит перекрыть поставки оружия армии от союзников.

